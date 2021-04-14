Москва, , 12:27 — REGNUM Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила петербургских пожарных за тушение пожара на территории фабрики «Невская мануфактура» и высказала сочувствие в связи с гибелью сотрудника МЧС и наличием пострадавших пожарных.

Вид сверху на пожар в здании фабрики «Невская мануфактура». 12.04.2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом говорится в телеграмме Валентины Матвиенко начальнику ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексею Аникину.

Спикер Совфеда, экс-губернатор Петербурга напомнила, что в результате пожара пострадали люди, «нанесён огромный ущерб памятнику промышленной архитектуры Санкт-Петербурга, история которого насчитывает более 150 лет».

«Хочу выразить огромную признательность всем принимавшим участие в ликвидации пожара сотрудникам экстренных служб за их выдержку, личное мужество и отвагу. Уверена, что власти города сделают всё возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим. Прошу передать искренние слова сочувствия их семьям», — говорится в телеграмме Валентины Матвиенко главе ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, пожар в «Невской мануфактуре тушат уже двое суток. Он почти полностью уничтожил историческое производственное здание, памятник промышленной архитектуры. Погиб пожарный Илья Белецкий, пострадали трое его коллег, один из которых остается в больнице. В настоящее время идет проливка завалов на месте пожара.

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