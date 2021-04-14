Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Одного из двух госпитализированных пожарных, пострадавших при борьбе с огнем на «Невской мануфактуре» в Петербурге, выписали из больницы на амбулаторное лечение. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожарный во время тушения на «Невской мануфактуре», 12.04.2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, в крупном пожаре, который начался днем 12 апреля, один пожарный погиб, двое с 60%‑ и 40% ожогов тела были госпитализированы, еще один с легким ожогом рук сразу был отправлен на амбулаторное лечение.

«Один из трех сотрудников МЧС, пострадавших во время тушения пожара на Октябрьской набережной, 50, сегодня был выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение, которое он продолжит во ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, состояние второго госпитализированного пожарного остаётся стабильно тяжелым.

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