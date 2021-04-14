Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В Ростовской области зафиксированы случаи заболевания людей после вакцинации от COVID-19, однако они не связаны с введением препарата.

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«Зафиксированы единичные случаи заболевания после вакцинации от новой коронавирусной инфекции, которые не связаны с самой вакцинацией», — уточнили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM отмечает, что медики допускают ухудшение самочувствия после вакцинации. В частности, может появиться слабость, незначительно подняться температура. Спустя несколько дней все симптомы пройдут, отмечают врачи.