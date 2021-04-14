Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM За последние сутки положительные результаты тестов на ковид получили 92 жителя Ленинградской области, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 14 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Как уточняют в региональном Роспотребнадзоре, новые случаи заражения 13 апреля были выявлены в 48 населенных пунктах региона. Наибольшее число в городах: Кудрово, Сланцы (по 8), Всеволожск (7), Гатчина (6).

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 41 170 инфицированных, из них 38 531 человек выздоровели, в том числе 96 пациентов выписаны за минувшие сутки. Умерли от ковида 1053 жителя региона, в том числе 13 апреля в регионе было зарегистрировано еще пять летальных исходов, что на два случая больше, чем днем ранее.

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