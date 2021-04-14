Новосибирск, , 11:04 — REGNUM В 987 летних лагерях Новосибирской области в 2021 году отдохнут 105 тысяч детей. Оздоровительная кампания будет организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности, особое внимание уделят санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Уточняется, что загородные лагеря в летний период будут работать с учётом 75% наполняемости.

«Вопросы детского летнего отдыха всегда находятся на особом контроле, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — В прошлом пандемийном году детская оздоровительная кампания фактически не проводилась. В этом году с учетом достаточно спокойной эпидемиологической обстановки дети снова смогут съездить в загородные лагеря, провести больше времени на природе, пообщаться со сверстниками, найти новых друзей. Сейчас ведется большая работа по подготовке учреждений и организаций, направленная в том числе на обеспечение санитарной безопасности, необходимых мер, предписанных рекомендациями Роспотребнадзора».

Отметим, что в новых условиях, с учётом требований принятого СанПиНа, организации отдыха и оздоровления детей начали работать с февраля 2021 года. При этом отменены родительские дни, мероприятия с участием детей проводятся преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий, исключены массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях, ограничены контакты между отрядами.