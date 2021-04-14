Москва, , 10:49 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ФАС проверить рост цен на гостиницы в России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

«Закрываются или не открываются еще страны, где ковид, и люди сориентировались на внутренний туризм. Тут же наши туристические компании, гостиницы очень резко стали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан», — заявила Матвиенко в ходе заседания.

Она поручила профильному комитету Совфеда вместе с ФАС обратить внимание на то, чтобы «не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах отдыха, гостиницах».

Одна из газет написала недавно, что одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельных отдых на курортах Египта «все включено», говорит сенатор.

«Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов», — предостерегла Матвиенко.

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