Симферополь, , 10:29 — REGNUM Высокий туристический сезон в Крыму может начаться раньше обычного из-за закрытия для путешественников Турции. Такое мнение высказал доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев, комментируя 14 апреля перспективы турсезона в регионе. Как полагает эксперт, к концу мая загрузка санаториев региона может приблизиться к показателям конца июня 2019 года.

«Туроператоры не могут гарантировать, что с 1 июня в Турцию возобновят чартеры. Возможно, сам турист не захочет рисковать и дополнительно тратить время, силы и деньги на альтернативные пути въезда в Турцию. Кроме того, в случае заболевания туристам придётся искать страховку, которая сможет покрыть лечение от коронавируса в Турции, что явно повышает расходы на отдых», — цитирует Вахрушева пресс-службе Крымского федерального университета.

По мнению эксперта, в любом случае спрос на внутренний туризм будет расти: туристы, планировавшие отдых в Турции, намеревались отдохнуть на море, и такую альтернативу в России могут предоставить лишь Крым и Краснодарский край, хотя купальный сезон здесь открывается позже, чем в Турции.

«Если погода на полуострове поможет открыть пляжно-купальный сезон с конца мая, туристы будут счастливы, поскольку в Турцию в это время они летят уже плавать и загорать», — считает Игорь Вахрушев.

По прогнозу эксперта, в 2021 году Крым могут посетить около восьми миллионов туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает авиасообщение, как регулярное, так и чартерное, с Турцией и Танзанией. Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что закрытие Турции не окажет значительного влияния на турпоток в Крым, но увеличение спроса возможно.