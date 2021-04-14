Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Трагический пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге еще раз напомнил о необходимости строжайшего соблюдения правил противопожарной безопасности. Об этом заявил 14 апреля спикер городского Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя допустить застройки территории исторического комплекса фабрики жилыми домами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина наблюдает за пожаром на фабрике «Невская мануфактура», 12.04.2021

Следите за развитием событий в трансляции: «В Петербурге горит здание «Невской мануфактуры» — все новости»

Во время открытия сегодняшнего заседания спикер объявил минуту молчания в память о пожарном Илье Белецком, погибшем 12 апреля в ходе борьбы с огнем на фабрике «Невская мануфактура», а затем высказался об уроках этого пожара.

«У нас несколько лет назад уже были такие случаи, когда в Мариинском дворце было не только задымление», — напомнил Макаров. Он потребовал от сотрудников, депутатов Заксобрания и их помощников соблюдать все противопожарные меры, в том числе при проведении любых ремонтных работ.

«Мариинский дворец — это не только великий памятник архитектуры, это символическое знаковое место <…> Упаси боже, кто с открытым огнем выйдет без пожарных работать. Поэтому обращаю внимание всех, особенно ваших помощников, которые умудряются уйти с работы, не выключив электроприборы. У нас в одной фракции уже было, когда помощница вышла и оставила все электроприборы включенными», — сказал спикер, обращаясь к депутатам.

Он добавил, что пыль, скапливающаяся между деревянными перекрытиями исторических зданий, подобна пороху — вспыхивает мгновенно.

Возвращаясь к пожару на «Невской мануфактуре», которая имеет статус памятника архитектуры, Вячеслав Макаров отметил, что «это теперь лакомый участок под строительство».

«Самое главное, чтобы там не появился целый комплекс, громадный, жилой, из стекла и бетона. На это обращает внимание», — сказал председатель Заксобрания.

Напомним, 14 апреля спасатели продолжают работу на пожаре на Октябрьской набережной, д. 50. В производственном здании размерами 35×150 метров происходит тление в завалах на площади 150 кв. метров.