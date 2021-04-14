Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в среду, 14 апреля, продолжают работу на месте самого масштабного за последние годы пожара на территории фабрики «Невская мануфактура», который начался около полудня 12 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура». Фото 12.04.2021

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"В производственном здании размерами 35×150 метров происходит тление в завалах на площади 150 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, вечером 13 апреля ранг пожара на Октябрьской набережной, д. 50, был понижен до минимального №1.

В настоящее время к ликвидации ЧП привлечено девять единиц техники и 37 человек личного состава оперативных служб города, в том числе от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Напомним, пожар, бушевавший на площади 10 тыс. кв. метров, практически полностью уничтожил историческое здание мануфактуры, памятник архитектуры регионального значения. В здании рухнули кровля и перекрытия, устояли только внешние стены. От огня загорелось соседнее здание хостела, пожар там ликвидирован. Во время пожара на фабрике один сотрудник МЧС погиб, еще трое получили ожоги, причем двое из них — тяжелые.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны гендиректор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Расследование причин и обстоятельств пожара продолжается.