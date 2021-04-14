Москва, , 08:22 — REGNUM В России пока не обсуждался вопрос о возможных партнёрах для разработки альтернативы SWIFT. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Однако, в случае отключения РФ от мировой межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT, Москва будет задействовать другие возможности.

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«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы», — подчеркнул в беседе с РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле замглавы МИД РФ Александр Панкин допустил появление в России платёжной системы, альтернативной SWIFT. По его словам, альтернативная база для международных расчётов может быть сформирована на абсолютно новой технологической основе. Это становится очевидным, если принимать во внимание «стремительное развитие цифровых валют и блокчейна».

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Как IT-специалист предприниматель Николай Пальченко заявил, все проблемы, которые может создать РФ отключение от SWIFT, могут быть решены с помощью цифрового рубля. Он напомнил, что у России ещё с 2014 года есть своя собственная система передачи финансовых сообщений между банками в формате SWIFT. Её создал ЦБ как раз на случай отключения России от SWIFT.

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