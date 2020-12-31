Москва, , 07:15 — REGNUM Отключение России от системы обмена банковской информацией SWIFT, которое угрожают осуществить американские власти, может ударить и по США, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, этот шаг ставит под удар приходящую в себя после кризиса экономику Соединенных Штатов.

«Во-первых, США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса», — сказал специалист агентству «Прайм».

Тузов отметил, что резкое отключение РФ от системы вероятно вызовет панику на валютных рынках и спровоцирует последующие колебания. При этом, по мнению эксперта, вскоре ситуация придет в норму. Финансист предполагает, что операции начнут вестись в евро и юанях с использованием других платежных систем.

Кроме того, Тузов подчеркнул, что у России есть пример Ирана, который подвергся подобным ограничениям и смог быстро адаптироваться в новых условиях. Тузов добавил, что, если в 2021 году введут цифровой рубль, то международная платежная система перестанет быть нужной из-за того, что расчеты между контрагентами будут проходить без нее.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря бывший украинский президент Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. Он призвал Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотреть этот вопрос. Позже стало известно, что кандидат на пост президента США, демократ Джо Байден готовит новые санкции против РФ, включающие отключение страны от SWIFT.

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