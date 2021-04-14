Москва, , 08:16 — REGNUM Состояние российско-американских отношений и обстановку в мире обсудили президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден в телефонном разговоре, который состоялся 13 апреля по инициативе Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Байден подтвердил, что Путин приглашён на Климатический саммит, который запланирован 22−23 апреля в режиме видеоконференции. Глобальное изменение климата было одной из тем беседы президентов.

Путин и Байден, уточнили в Кремле, выразили готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Американский лидер заявил, что заинтересован «в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия» по острым проблемам. В числе таковых — обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, ядерная программа Ирана, обстановка в Афганистане.

Глава США предложил своему российскому коллеге рассмотреть возможность проведения личной встречи «в обозримой перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возможность встречи Путина и Байдена, заявила, что США не собираются пересматривать санкции в отношении РФ.

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