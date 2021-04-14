Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Несмотря на желание Вашингтона ослабить напряжение в отношениях с Россией, президент США Джо Байден не намерен пересматривать санкции против РФ. Об этом 13 апреля сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Предложение Байдена провести саммит с Владимиром Путиным предполагает, что он хочет ослабить существующее напряжение. Означает ли это, что США откажутся от идеи вводить более жесткие санкции в отношение России? Например, в отношении государственного долга», — поинтересовался журналист.

«Я не буду забегать вперед официальных заявлений, которые у нас есть на счет мер, которые мы примем против русских чиновников за их действия. Но нет, это не влияет на процесс введения новых санкций и я ожидаю, что скоро у меня будет, что вам рассказать. Президент дал ясно понять, что будут последствия», — объяснила Псаки.

Напомним, что накануне президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз впервые ввели санкции против России в 2014 году в ответ на вхождение Крыма в состав РФ. Решение о выходе из состава Украины жители полуострова приняли на референдуме, который провели после госпереворота на Украине.