Новосибирск, , 07:30 — REGNUM В Новосибирской области медики 39 мобильных бригад начали выезжать не только на предприятия, но и на дом к тем, кто не может самостоятельно посетить прививочный кабинет. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

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«В приоритете на вакцинацию против коронавируса у нас пациенты 60 лет и старше. Среди них есть те, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику. У каждого участкового терапевта есть списки таких пациентов, они работают с ними, объясняют значимость прививки против коронавирусной инфекции, рассказывают о показаниях и противопоказаниях», — рассказала заведующая поликлиникой больницы № 25 Новосибирска Галина Тимко. По её словам, прививочная бригада поликлиники с прошлой недели начала выезжать для вакцинации на дом.

В состав выездной бригады обязательно входит терапевт, который перед прививкой тщательно осматривает пациентов. После укола медики ещё полчаса проводят с ними, чтобы убедиться в отсутствии осложнений. А также по телефону уточнят самочувствие привитых вечером и на следующий день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирскую область поступили новые партии вакцин от коронавируса. Регион получил ещё 9,3 тыс. доз препарата «Спутник V» и вакцину «ЭпиВакКорона» в количестве, достаточном для полного курса иммунизации 2430 человек.

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