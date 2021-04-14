Сеул, , 04:12 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 731 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 714 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что такой высокий показатель фиксируется в Южной Корее впервые с 7 января.

Центр фиксирует рост заболеваемости, после кратковременного снижения, когда в течение двух дней подряд выявляли менее 700 инфицированных ежедневно. При этом ведомство не исключает, что спад заболеваемости был связан с уменьшением количества проводимых тестов на выявление инфекции в выходные дни. В связи со сложившейся ситуацией эксперты заявили, что в Республике Корея началась четвертая волна COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 111 419. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1782 человека.