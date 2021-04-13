Москва, 13 апреля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России более 400 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в опубликованном 13 апреля информационном бюллетене Минобороны.

Минобороны России

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"К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли 551 991 человек. Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в Вооружённых силах получили уже 402 549 человек», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что вакцинацию проходят военнослужащие и члены их семей, а также сотрудники гражданского персонала.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 17 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 32 595 человек.

По данным ведомстве, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 399 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое из них в настоящее время пребывают в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.