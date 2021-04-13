Рим, 13 апреля, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Идея вакцинировать всех жителей небольших островов, объявить их «зоной, свободной от эпидемии» и открыть их для туристов имеет право на существование, заявил во вторник, 13 апреля, министр туризма Италии Массимо Гаравалья.

Иван Шилов ИА REGNUM Шприц

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Этот же ход, скорее всего, используют конкуренты Италии, страна не должна проиграть в этом «маркетинговом соревновании», отметил он.

В соответствие с распоряжением комиссара правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии прививать будут в первую очередь пожилых людей, но на следующем этапе можно будет реализовать подобный «туристический» проект, добавил министр.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на13 апреля в Италии умерли 115 088человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на476 (днем ранее — на 358). Число подтвержденных носителей выросло на13 447(днем ранее — на9789). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 793 033 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 519 220человек — на5197 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 018 236 человек, что составляет 6,67% населения Италии.