Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Ранг масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге, начавшегося около полудня 12 апреля, только вечером 13 апреля удалось снизить до минимального первого номера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура», 12.04.2021

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Как уточнили в ведомстве, в 19:05 мск произошло снижение ранга пожара на Октябрьской набережной до №1. В настоящий момент в сгоревшем историческом производственном здании размерами 35×150 метров, которое является памятником архитектуры регионального значения, происходит тление в завалах на площади 300 кв. метров.

К ликвидации пожара привлечено девять единиц техники и 37 человек сотрудников оперативных служб, в том числе от МЧС — шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Напомним, в ходе борьбы с пожаром 12 апреля один сотрудник МЧС погиб, двое получили тяжелые ожоги и были госпитализированы, еще один получил легкий ожог и лечится амбулаторно.