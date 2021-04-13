Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Врачам НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге удалось стабилизировать состояние пожарного, который 12 апреля был доставлен в медучреждение с 60-процентными ожогами тела с места пожара на территории фабрики «Невская мануфактура». Об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе медучреждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре», 12.04.2021

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"В нашем учреждении находится один пожарный, он сейчас в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое», — уточнила собеседница агентства.

Напомним, второй тяжело пострадавший в этом пожаре сотрудник МЧС находится под наблюдением врачей Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.

Днем 12 апреля на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, д. 50 произошел пожар. В результате происшествия один пожарный погиб, двое с 60%‑ и 40%-ными ожогами тела были госпитализированы, еще один с легким ожогом рук отправлен на амбулаторное лечение. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел. В настоящий момент пожарные продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций.