Москва, 13 апреля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Профицит бензина, который сложился на внутреннем рынке РФ, отнюдь не гарантирует того, что цены на горючее не будут расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра энергетики РФ о том, что в РФ производство бензина на 10−12% превысило спрос.

Андрей Грук ИА Красная Весна Автозаправка

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«Профицит в 10−12% нельзя назвать большим, его следует продолжать наращивать, — сказал Каленов. — Весной традиционно спрос на топливо растет. Начинается посевная кампания. Кроме того, приближается сезон отпусков. Вакцинация будет способствовать активным перемещениям людей, а, значит, работа транспорта активизируется».

Как подчеркнул Каленов, профицит абсолютно не гарантирует того, что цены на горючее не будут расти.

«Для относительной стабилизации цены на бензин у нас применяется демпферный механизм, посредством которого государство компенсирует нефтяникам потерю прибыли от поставок горючего за рубеж и стимулирует продажи на российском рынке. Первоначально внесение корректировок в демпферный механизм планировалось только начиная с 2024 года. Однако сложившиеся макроэкономические условия потребовали изменений уже в ближайшее время. Скорректированный механизм должен вступить в силу с 1 мая. При этом даже без учёта демпфера бизнес редко идёт на снижение цены. Сложно припомнить случаи, когда топливо в России дешевело», — заявил Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ независимые НПЗ не заинтересованы в наращивании производства.