Москва, , 12:11 — REGNUM Полномочия по контролю за ценами на продукты питания в России следует передать Министерству сельского хозяйства РФ. Об этом 13 апреля на пресс-конференции в Москве заявил член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Сергей Лисовский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам эксперта, на данный момент этим вопросом занимается Министерство экономического развития России, и оно, по его мнению, плохо справляется с поставленной задачей. Именно поэтому целесообразнее передать эти полномочия Минсельхозу, чтобы одно ведомство контролировало и производство, и реализацию продуктов питания, полагает Лисовский.

Также он спрогнозировал, что в ближайшее время динамика роста цен на еду в России замедлится. Этому поспособствуют как действия правительства РФ, так и сезонный фактор.

«Нас ждет сезон урожая — наступает лето, осень. Это должно привести к снижению цен. Но тенденции, которые приводят к росту цен, — стоимость услуг монополий, и если мы системно не будем с этим бороться, мы всё время будем иметь такие скачки цен на полках в магазинах», — подчеркнул Лисовский.

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