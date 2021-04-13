Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Бушевавший в течение суток огонь полностью уничтожил здание фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. От горевшего корпуса остался лишь остов. Об этом 13 апреля сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка в эфире телеканала «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура», 12.04.2021

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«Остался только остов здания, заходить внутрь крайне опасно для личного состава, мы работаем снаружи. Поэтому нам приходится использовать большое количество воды для тушения. Думаю, к вечеру сегодня мы ликвидируем данный пожар», — сказал представитель ГУ МЧС.

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Напомним, в настоящий момент на месте пожара продолжаются работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На 9 часов утра наблюдалось горение в завалах на площади 500 кв. метров. На месте пожара работают 37 человек и девять единиц техники.

Здание фабрики, напомним, являлось памятником промышленной архитектуры и находилось под защитой закона.