Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлен 701 новый носитель коронавирусной инфекции, сообщили 13 апреля в федеральном оперативном штабе. Это на пять случаев меньше, чем сутками ранее, но на семь случаев больше, чем два дня назад. Общее количество заразившихся коронавирусом в Северной столице за время пандемии составило 403 789 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Маски

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«В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, продолжающейся третьей волной эпидемии в ряде стран Европы, сохранятся риск нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге», — говорится в документах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Смертность от ковида в Петербурге за последние сутки снизилась на четыре случая, составив 30 летальных случаев. Всего из-за COVID-19 как основной причины город потерял 12 665 человек. Это второй показатель смертности после Москвы.

Выписаны в связи с выздоровлением за время пандемии 359 023 петербуржца, в том числе 1194 человека за последние сутки.

Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний, своевременно сделать прививку от коронавируса.