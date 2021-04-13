В России за сутки выявили 8173 случая заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ исследования выявили 8173 случая заражения коронавирусом, сообщили 13 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Sevdz.ru
ПЦР-лаборатория в Севастополе
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Новые заражения зафиксированы в 83 регионах страны, больше всего их в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Подмосковье (533). Также среди лидеров Ростовская и Нижегородская области.
Всего в РФ с начала пандемии выявили 4 657 883 случая заражения SARS-CoV-2.
За сутки скончались от коронавирусной инфекции 338 человек, выздоровели и были выписаны 9611 ковид-пациентов.