Стокгольм, 13 апреля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Государственное фармацевтическое управление Швеции в настоящее время расследует три случая предполагаемых нарушений свертывания крови, связанных с вакцинацией от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

bratislavskysamospravnykraj Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca

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«Мы выясняем, может ли существовать какая-либо связь между этими тремя случаями и вакциной. Пока что ничего не подтверждено», — заявила газете представитель ведомства Эбба Халлберг.

Шведский регулятор пытается выяснить, получили ли трое жителей Швеции такую необычную реакцию на вакцину, которую Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обозначило как возможный побочный эффект (тромбоз).

Из трех пострадавших две больные женщины сейчас находятся на пути к выздоровлению, а третий человек скончался через одиннадцать дней после вакцинации.