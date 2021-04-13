Москва, 13 апреля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. По итогам волатильных торгов 12 апреля, в ходе которых нефть впервые с обвала 18 марта нарушала целостность важной двадцатидневной скользящей средней, цены закрылись практически без изменений, расположившись немногим выше уровня $63 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 13 апреля, нефть марки Brent дорожает, снова нацелившись на отметку $64 за баррель.

Кратковременный всплеск покупок в начале недели был обусловлен усилением напряженности на Ближнем Востоке в результате новой атаки йеменских повстанцев-хуситов на саудовский нефтяной объект.

Однако новость была быстро отыграна, и трейдеры в очередной раз предпочли зафиксировать прибыль на росте.

В целом предпосылки для новых попыток укрепления у Brent есть. В Европе наконец-то стал заметен прогресс с вакцинацией, что частично компенсирует негатив от роста случаев заражения коронавирусом в мире.

Доллар почувствовал себя менее уверенно, испытывая трудности с дальнейшим ростом, что также поддерживает сырье.

С другой стороны, из-за эпидемиологической обстановки бычий потенциал на рынке черного золота по-прежнему выглядит ограниченным, и его реализация в ближайшие дни будет зависеть от отраслевой статистики по запасам в США, а также ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК», — пояснил эксперт.

Читайте также: Росту нефти препятствует дорожающий доллар