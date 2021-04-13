Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 12 апреля завершились ростом. Нефть марки Brent повысилась на 0,22%, до $63,15. На европейской сессии цена повышалась до $64,27, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Восстановлению цен на нефть способствовали несколько факторов: снятие ограничений в Англии, ускорение вакцинации в ЕС, а также атака нефтяных объектов Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии.

С 12 апреля в Англии стали работать магазины, парикмахерские и тренажерные залы. Также оптимизм на рынке был вызван ускорением проведения вакцинации во Франции, Германии и Италии.

Йеменское движение хуситов, поддерживаемое Ираном, заявило, что оно выпустило 17 беспилотных летательных аппаратов и две баллистические ракеты по целям Саудовской Аравии, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам Saudi Aramco в Джубайле и Джидде.

Сегодня, 13 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $63,50. 12 апреля покупатели прошли одно сопротивление $63,50, но не смогли пройти $64,25, чтобы добраться до $65,50.

После вечерней коррекции сегодня покупатели предпринимают вторую попытку развить восходящее движение для преодоления уровня $64,25.

Росту препятствует дорожающий доллар на фоне роста доходности американских облигаций. Если доходность не снизится в Европе, то цена на нефть сохранит боковое движение.

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