Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга и руководство МЧС России обратились с предложением к президенту России о представлении к госнаградам сотрудников ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пострадавших при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура», рассказал 13 апреля ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина во время тушения пожара в здании фабрики «Невская мануфактура», 12.04.2021

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«Губернатор и руководство министерства вышли с предложением к главе государства о награждении пострадавших пожарных», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной продолжаются работы по ликвидации пожара, идет проливка и разбор сгоревших и обрушившихся конструкций.