Сеул, 13 апреля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Novavax запустит производство вакцины от COVID-19 в Южной Корее с апреля 2021 года. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

Maryland GovPics В лаборатории Novavax

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Данное заявление представителей министерства было обнародовано 12 апреля в ходе межправительственного совещания по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

К третьему кварталу 2021 года в Южной Корее прививку препаратом Novavax получат 10 млн человек. Отмечается, что около половины необходимого количества препарата планируется произвести внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 00:00 13 апреля в Южной Корее в общей сложности первую дозу вакцины получили 1 195 342 человека. Уровень вакцинации в стране составил 2,3%.