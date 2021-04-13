Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Пожарные в Петербурге продолжают тушить фабрику «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, которая загорелась днем 12 апреля. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина во время тушения пожара в здании фабрики «Невская мануфактура», 12.04.2021

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В настоящий момент проводятся работы по проливке места пожара, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания.

«На 09:00 наблюдается горение в завалах на площади 500 кв. метров. Работают 37 человек и девять единиц техники», — уточнили в ведомстве.