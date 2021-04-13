Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о пожаре и гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара на АО «Невская мануфактура» задержаны генеральный директор акционерного общества и его заместитель. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

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Напомним, следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО «Невская мануфактура». По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 48-летний генеральный директор АО «Невская мануфактура» 1973 года рождения и его 37-летний заместитель.

«Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения», — уточнили в СК.

По данным следствия, подозреваемые, имея в собственности и оперативном управлении комплекс фабрики на Октябрьской набережной, 50 знали, что согласно актам проверок эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и не может быть осуществлена. В результате чего днем 12 апреля произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тыс. квадратных метров, повлекших смерть сотрудника управления регионального МЧС, а также госпитализацию в тяжелом состоянии двух его коллег.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре на фабрике «Невская мануфактура», возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ, для дальнейшего всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК России», — подчеркнули в ведомстве.

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