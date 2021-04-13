Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о пожаре и гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в здании АО «Невская мануфактура» задержаны генеральный директор акционерного общества и его заместитель. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время ЧП на «Невской мануфактуре»

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Напомним, следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека») по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара на фабрике «Невская мануфактура».

По подозрению в совершении этого преступления задержаны 48-летний генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его 37-летний заместитель. «Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения», — уточнили в СКР.

По данным следствия, подозреваемые, имея в собственности и оперативном управлении комплекс фабрики на Октябрьской набережной, д. 50, знали, что, согласно актам проверок, эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности и не может быть осуществлена. В результате чего днем 12 апреля произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тыс. квадратных метров, повлекшее смерть сотрудника Главного управления регионального МЧС, а также госпитализацию в тяжелом состоянии двух его коллег.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре на фабрике «Невская мануфактура», возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ, для дальнейшего всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК России», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, пожарные продолжают ликвидацию последствий этого пожара.