Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Участок Октябрьской набережной Санкт-Петербурга до сих пор закрыт из-за пожара, который произошел 12 апреля на территории фабрики «Невская мануфактура». Движение в этой части Невского района сильно затруднено.

Пожарная машина во время тушения пожара на «Невской мануфактуре» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно сервису «Яндекс. Карты», к 09:00 мск 13 апреля ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов. Однако наиболее сложная обстановка наблюдается в Невском районе. Из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура», который до сих пор тушат, движение по Октябрьской набережной осуществляется до улицы Крыленко, весь 1,5 км участок набережной до Володарского моста полностью перекрыт.

Поэтому проспекты Дальневосточный и Большевиков, улицы Крыленко, Тельмана, Дыбенко и Народная окрасили в красный, а некоторые в бордовый цвета.

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