Приштина, Сербия, 12 апреля, 2021, 23:32 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 12 апреля сообщили, что за сутки в результате обследования 3208 образцов в крае выявили 345 носителей коронавируса. Ещё 518 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Косово

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 98 341 случай заражения коронавирусом. 82 582 пациента уже здоровы. 1996 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 763 человека.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рамы стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

6 апреля в Косово начали действовать новые меры по предотвращению распространения инфекции: комендантский час, перевод работы учебных заведений в удаленный формат, прекращение работы баров, ресторанов и торговых центров (за исключением продуктовых гипермаркетов и аптек).