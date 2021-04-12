Москва, 12 апреля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 12 апреля выявлено более 400 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 404 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое из них в настоящее время находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за минувшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 11 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 32 578 человек.

В Минобороны отмечают, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации. На сегодняшний день прививки первым компонентом вакцины «Спутник V» получили уже более 531 тысячи военнослужащих.