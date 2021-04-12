Неаполь, Италия, 12 апреля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Во всех регионах Италии вакцинация от коронавируса должна проводиться по одним и тем же утвержденным критериям, заявил в понедельник, 12 апреля, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

tiagouy Правительство Италии

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Так он прокомментировал заявления губернатора Кампании Винченцо Де Луки, который сказал, что порядок получения прививок должен быть связан не с возрастом граждан, а с видом их деятельности.

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Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на12 апреля, в Италии умерли 114 612человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на358 (днем ранее — на 331). Число подтвержденных носителей выросло на9789(днем ранее — на15 746). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 779 594 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 524 417человек — на8588 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 952 644 человек, что составляет 6,56% населения Италии. Число вакцинированных впервые превысило число носителей вируса за все время эпидемии.