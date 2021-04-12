Москва, 12 апреля, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.

Alex Ranaldi Авиарейс

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»Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в очень непростые условия. Поэтому в дополнение к действующим механизмам мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров», — сказала глава Ростуризма.

В частности, по её словам, ведомство рассматривает возможность предоставления туроператорам субсидий за вывозные рейсы по аналогии с прошлогодними мерами.

Речь идёт также об отмене взносов в Резервный фонд, сокращении и отсрочке уплаты взносов в фонд персональной ответственности «Турпомощи» в 2021 году. Обсуждается и «целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки», отметила Догузова.

По словам главы Ростуризма, все эти меры призваны минимизировать последствия введенных ограничений и помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

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