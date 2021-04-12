Санкт-Петербург, , 21:37 — REGNUM Пожар на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге начался в арендуемых помещениях на верхних этажах здания. Там арендатор занимался производством резиновых лодок. Об этом 12 апреля сообщил изданию «Фонтанка» собственник здания.

Пожар на Невской Мануфактуре Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как уточнил собеседник, согласно договору арендаторы должны были соблюдать все противопожарные меры, в том числе установить в помещениях средства пожарной защиты.

По словам представителя АО «Невская Мануфактура», оно «обеспечило своевременное оповещение сотрудников, арендаторов и иных лиц, работающих в помещениях, и их эвакуацию, соблюдая все противопожарные инструкции, что позволило избежать жертв среди людей, находящихся в помещениях, несмотря на разгар рабочего дня».

Напомним, шестиэтажное здание охватил огонь на площади в 10 тыс. кв. метров, у здания рухнула кровля и перекрытия. Тушение пожара продолжается.

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