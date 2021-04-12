Санкт-Петербург, 12 апреля 2021, 21:37 — REGNUM Пожар на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге начался в арендуемых помещениях на верхних этажах здания. Там арендатор занимался производством резиновых лодок. Об этом 12 апреля сообщил изданию «Фонтанка» собственник здания.

Пожар на Невской Мануфактуре
Пожар на Невской Мануфактуре
Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как уточнил собеседник, согласно договору арендаторы должны были соблюдать все противопожарные меры, в том числе установить в помещениях средства пожарной защиты.

По словам представителя АО «Невская Мануфактура», оно «обеспечило своевременное оповещение сотрудников, арендаторов и иных лиц, работающих в помещениях, и их эвакуацию, соблюдая все противопожарные инструкции, что позволило избежать жертв среди людей, находящихся в помещениях, несмотря на разгар рабочего дня».

Напомним, шестиэтажное здание охватил огонь на площади в 10 тыс. кв. метров, у здания рухнула кровля и перекрытия. Тушение пожара продолжается.

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