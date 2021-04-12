Санкт-Петербург, , 21:33 — REGNUM Петербургские пожарные нашли обгоревшее тело в сгоревшем здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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Как уточнили в ведомстве, в настоящее время на месте пожара в Невском районе Петербурга продолжаются работы по его ликвидации.

«Пострадали три сотрудника МЧС: два получили травмы тяжелой степени, один — легкой, а также найдено обгоревшее тело, проводится процедура опознания», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно об исчезновении при тушении пожара 31-летнего Ильи Б. — командира отделения 64-й пожарно-спасательной части.