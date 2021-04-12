Санкт-Петербург, , 21:29 — REGNUM В результате крупного пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, из них один человек погиб, четыре человека госпитализированы. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава.

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В Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в тяжелом состоянии госпитализирован один пожарный. Во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России госпитализированы три человека. Состояние одного также оценивается как тяжелое, два других — легко пострадавшие.

«Амбулаторная помощь оказана одному человеку, — уточнили в Минздраве. — Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме».

В настоящий момент на месте пожара работают 12 бригад скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга.