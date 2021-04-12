Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 21:31 — ИА Регнум. В петербургском гарнизоне пожарной охраны объявлен сбор личного состава, свободного от несения службы, из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура», продолжающегося уже более девяти часов. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный во время тушения на «Невской мануфактуре»

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Как уточнили в ведомстве, это необходимо для включения резервной техники и поддержания боеготовности сил гарнизона.

В настоящий момент тушение пожара на «Невской мануфактуре» продолжается, площадь пожара составляет 10 тыс. квадратных метров. Вертолетами МЧС РФ и Минобороны совершено 49 сбросов воды общим объёмом более 240 тонн. К ликвидации последствий привлекается более 350 человек и 73 единиц техники.