Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM Вертолеты завершили работу по тушению здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар на Невской Мануфактуре с набережной Обуховской обороны Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, в 19:55 два вертолета Ми-8 завершили работу по тушению, они в совокупности сделали 20 сливов в очаг пожара. А в 20:05 мск завершил работу вертолет Ка-32 с общим количеством сливов 29.

На данный момент площадь пожара составляет до 10 тыс. кв. метров.

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