Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM В Петербурге постояльцев, эвакуированных из хостела «Мэрибэль», загоревшегося рядом с фабрикой «Невская мануфактура», временно разместили на базе школы №350 и гимназии №498. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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Напомним, около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Тельмана, д. 8, в трехэтажном, размером 20×40 метров, здании хостела произошло возгорание деревянных конструкций чердака на площади 50 кв. метров.

Хостел находится примерно в 50 метрах от горящего с полудня 12 апреля комплекса зданий «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной. Вероятнее всего, огонь перекинулся на здание хостела от фабрики благодаря сильному ветру.

Постояльцев хостела успели заранее вывести из здания, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара в хостеле привлечено восемь единиц техники и 32 человека личного состава МЧС.

Что касается «основного» пожара, то там борьба с огнем продолжается, о локализации пока не сообщалось. В здании происходит горение на площади 10 000 кв. метров, произошло обрушение кровли на такой же площади.

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