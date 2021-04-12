Москва, 12 апреля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по причине ухудшения ситуации с COVID-19 в этой стране. Информацию об этом подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

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"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в аэропорты Турции и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня», — сказала она в ходе брифинга.

Вице-премьер добавила, что исключение предусмотрено для рейсов, необходимых для участия АО «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции, а также для вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в Турции.

Кроме этого, дважды в неделю продолжат осуществляться авиарейсы по маршрут Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.

Голикова также сообщила, что на этот же период Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией. В обычном режиме рейсы в Турцию и Танзанию будут возобновлены, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется, отметила она.