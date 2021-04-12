Саратов, 12 апреля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высадил кедр на аллее в Парке покорителей космоса. Аллея высажена в память о позывном «Кедр», который был закреплен за Юрием Гагариным в ходе подготовки к орбитальному полету.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин высадил кедр на аллее в Парке покорителей космоса

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Президент вместе с депутатом Госдумы Валентиной Терешковой («Единая Россия») взялись за лопаты, быстро выполнив посадку нового дерева на аллее. Затем молодой кедр полила Терешкова. Дерево поливал и глава государства из пластиковой ярко-зеленой лейки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2021 года, в день 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос Путин посетил Парк покорителей космоса (Энгельсский район). Ключевая точка парка — место приземления Юрия Гагарина. К памятнику космонавту ранее Путин возложил цветы.

Также президент провел совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности РФ.

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