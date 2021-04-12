Москва, , 17:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин 12 апреля возложил цветы к памятнику первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Глава государства посетил новый Парк покорителей космоса в городе Энгельс Саратовской области.

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В церемонии возложения цветов приняли участие также председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, депутат Госдумы Валентина Терешкова, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Также в Саратовской области запланировано проведение совещания по вопросам развития космической отрасли.