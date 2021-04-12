Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM Родственникам пожарных, пострадавших в результате пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, понадобилась психологическая помощь. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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«С родственниками пострадавших огнеборцев работают психологи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу», — сообщили в ведомстве.

Напомним, несколько сотен пожарных больше пяти часов борются с огнем. Пламя из-за сильного ветра перекинулось на соседнее здание. При борьбе с огнем серьезно пострадали два пожарных, еще один погиб.

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