Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Из-за сильных порывов ветра огонь с полыхающего шестой час здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге перекинулся на рядом стоящий хостел. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на фабрике «Невская мануфактура»

Следите за развитием событий в трансляции: «В Петербурге горит здание «Невской мануфактуры» — все новости»

«Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела на улице Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 кв. метров, из здания эвакуированы 50 человек. С основного места пожара передислоцированы 11 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 12:00 мск 12 апреля на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50 горит историческое производственное здание. По предварительным данным, при тушении пожара один сотрудник МЧС погиб, двое получили обширные ожоги и госпитализированы.