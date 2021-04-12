Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Работников и постояльцев хостела, расположенного вблизи горящей фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, эвакуировали.

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«Людей со всеми вещами попросили выйти на улицу», — передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

В настоящий момент вся территория около набережной огорожена. Участок проезжей части по Октябрьской набережной по-прежнему перекрыт.

Напомним, с 12:00 мск 12 апреля на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, горит историческое производственное здание. Пожарные больше пяти часов борются с огнем, в том числе с применением вертолетов.

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