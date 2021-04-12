Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Вертолеты Западного военного округа (ЗВО) помогут службам МЧС тушить масштабный пожар на фабрике «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ЗВО.

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Напомним, в настоящий момент к ликвидации пожара привлечено от всех оперативных служб 69 единиц техники и 347 человек личного состава, в том числе от МЧС: 52 единицы техники и 225 человек личного состава.

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